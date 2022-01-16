Події

07:28 16.01.2022

Помер італійський стиліст Ніно Черруті

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Помер італійський стиліст Ніно Черруті

Відомий італійський стиліст і підприємець Ніно Черруті помер на 92-му році життя у лікарні міста Верчеллі, що на півночі Італії, передає у суботу місцеве телебачення.

Черруті наприкінці 1960-х заснував у Парижі будинок високої моди Cerruti 1881. Його одяг користувався великою популярністю серед знаменитостей з усього світу.

Вважається, що Черруті вплинув на становлення численних модельєрів наступного покоління, зокрема - Джорджо Армані.

У 2000 році Черруті вирішив продати свій будинок високої моди групі італійських інвесторів, після чого присвятив себе управлінню текстильною компанією Lanificio Fratelli Cerruti, заснованою ще його дідом.

 

 

Теги: #італія #модельєр #смерть
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