Події

07:17 16.01.2022

У Франції проти санітарних перепусток виступили 54 тис. громадян

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У Франції проти санітарних перепусток виступили 54 тис. громадян

Французи, які не згодні з санітарними, а незабаром - вакцинними перепустками, знову протестували в суботу в багатьох містах країни, повідомляють ЗМІ.

За даними поліції, у Франції пройшли 170 маніфестацій і мітингів, які зібрали загалом 54 тис. учасників. Зокрема 7 тис. протестували в Парижі, 1,3 тис. протестувальників вийшли на вулиці в Ліоні, 1,1 тис. – у Нанті, 1 тис. – у Бордо, 950 – у Ренні, 750 – у Марселі, 650 – у Клермон-Феррані.

ЗМІ зазначають, що це значно менше, ніж зібрала мобілізація противників перепусток минулої суботи, коли МВС нарахувало в країні понад 105 тис. маніфестантів. Їх, окрім іншого, тоді мотивував до участі в акціях неповажний вислів президента Еммануеля Макрона про невакцинованих громадян, яким він хотів би ускладнити життя.

Чимало маніфестантів заявляло про незгоду з вакцинацією як такою і цього разу своїми гаслами підтримувало сербського тенісиста Новака Джоковича у протистоянні з австралійською владою щодо його вакцинного статусу. Також у лавах протестувальників було багато вакцинованих людей, які заперечують проти санітарних перепусток як засобу поділу громадян та зневажання їх демократичного вибору.

Пристрасті додатково підігрівали можливість дезактивації. Від суботи близько 560 тис. санітарних перепусток повнолітніх французів через не зроблену вчасно третє, бустерне щеплення проти COVID-19, можуть бути дезактивовані.

У Парижі найчисленнішою – 5,8 тис. – була колона лідера націоналістичної та євроскептичної партії "Патріоти" Флоріана Філіппо, одного з тих, хто найбільш активно виступають проти вакцинних перепусток французьких політиків, кандидата на президентських виборах 2022 року. Окремо проводили три свої акції представники руху "жовтих жилетів", зібравши в столиці близько 1,2 тис. соратників та співчутливих.

У суботу депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - схвалили у другому читанні закон про перетворення санітарних перепусток на вакцинні. Потім дебати перейшли до Сенату, щоб знову повернутися до Національних зборів у неділю для остаточного затвердження.

Вакцинні перепустки, що передбачають більш суворі правила, буде необхідно пред'являти для відвідування будь-яких заходів зі значним скупченням людей і на громадському міжрегіональному транспорті.

 

 

Теги: #франція #протести #перепустки
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