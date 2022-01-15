Події

21:15 15.01.2022

Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

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Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у бесіді з Високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем обговорив координацію у відповідь на нарощування військової присутності Росією в Україні і біля її кордону.

Як йдеться в повідомленні прессекретаря Блінкена Неда Прайса, поширеного в суботу, під час бесіди сторони "обговорили тісну координацію з союзниками в НАТО і європейськими партнерами у відповідь на тривале нарощування військової могутності Росії в Україні і поблизу неї, що викликає глибоку тривогу".

"Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками", - наголосив Прайс.

 

 

Теги: #сша #єс #дії #україна
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