Боррель і Блінкен знову обговорили координацію дій на нарощування військової присутності РФ біля України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у бесіді з Високим представником Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем обговорив координацію у відповідь на нарощування військової присутності Росією в Україні і біля її кордону.

Як йдеться в повідомленні прессекретаря Блінкена Неда Прайса, поширеного в суботу, під час бесіди сторони "обговорили тісну координацію з союзниками в НАТО і європейськими партнерами у відповідь на тривале нарощування військової могутності Росії в Україні і поблизу неї, що викликає глибоку тривогу".

"Держсекретар Блінкен підтвердив, що подальша російська агресія проти України буде зустрінута швидкими, серйозними та скоординованими наслідками", - наголосив Прайс.