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19:32 15.01.2022

Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

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Зеленський очікує підвищення зарплат працівникам УДО

Президент України Володимир Зеленський очікує на створення нового сучасного центру Управління державної охорони України та підвищення зарплат працівників.

"Такий потужний центр УДО повинен бути побудований для кожного й кожної з вас, він обов’язково має з’явитися. Це і є вдячність держави за вашу важку роботу", – сказав Зеленський під час урочистостей з нагоди 30-х роковин створення УДО, коментуючи доповідь про концепції подальшого розвитку Управління.

Він наголосив, що наступним кроком бачить підвищення зарплат працівників УДО.

"Все це, а також технічне забезпечення на новому рівні – це три головні речі, які повинні з’явитися в житті Управління державної охорони України", – наголосив президент.

 

 

Теги: #зарплати #удо #україна
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