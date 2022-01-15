Події

19:19 15.01.2022

Король Тонги був змушений покинути палац через виверження підводного вулкана у Тихому океані

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Король Тонги був змушений покинути палац через виверження підводного вулкана у Тихому океані

 

Влада Тонги, острівної держави в Тихому океані, була змушена провести евакуацію глави держави, короля Тупоу VI з королівського палацу в столиці країни Нукуалофи через виверження підводного вулкана Хунга-Хаапай, розташованого неподалік, повідомляє у суботу радіо Нової Зеландії.

За даними радіостанції, "великою хвилею", що виникла після виверження вулкана, було затоплено низку районів Нукуалофи, зокрема і зону в безпосередній близькості від королівського палацу.

Попередження про можливість виникнення цунамі після виверження було поширене для деяких районів Нової Зеландії, Австралії та низки островів Тихого океану. У деяких районах на узбережжях спостерігалися хвилі заввишки до півтора метра.

 

 

Теги: #евакуація #король #тонга #виверження
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