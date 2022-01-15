Італійські поліцейські незадоволені тим, що їм видали рожеві маски для захисту від COVID-19

Співробітники італійської поліції відмовляються носити видані їм респіратори FFP2 блідо-рожевого кольору, повідомляє видання "Репуббліка".

Зазначається, що поліцейські з низки префектур отримали респіратори такого кольору. Частині співробітників колір припав не до смаку: вони вважають, що рожеві маски безглуздо виглядають, враховуючи темніші кольори їхньої форми. Зокрема, рожеві маски роздали правоохоронцям у Болоньї та Венеції.

Невдоволені співробітники звернулися до профспілки поліцейських. Керівник профспілки Стефано Паоліні зі свого боку надіслав листа до глави поліції Італії Ламберто Джаніні.

"Ми просимо вас вжити негайних дій, щоб поліція могла виконувати свої обов’язки, у масках білого, синього або чорного кольору - відповідно до форми поліції", - йдеться у листі, адресованому Джаніні.

Він зазначив, що необхідно виявляти повагу до співробітників поліції та уникати таких інцидентів.

Згідно з газетою "Корр'єре делла Сера", маски з тієї ж партії були також відправлені до інших держустанов, зокрема до шкіл і лікарень.