США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

США та Франція в рамках кібердіалогу, що відбувся 13-14 січня, наголосили на важливості трансатлантичного співробітництва для сприяння безпеці в кіберпросторі та обговорили допомогу Україні, що зазнала кібератаки, повідомив держдеп.

У повідомленні йдеться, що сторони торкнулися питань "пріоритетів, включно із зусиль щодо боротьби з програмами-здирниками та іншими кіберзлочинами, підвищення кіберстійкості, захисту прав людини в Інтернеті та просування принципів відповідальної поведінки держави в кіберпросторі, зокрема із залученням НАТО".

"Вони також обговорили способи підтримки України у справі реагування на шкідливу кібератаку та відновлення після неї", - зазначив держдеп.

Як повідомлялося, у ніч на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на урядові сайти України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, кабінету міністрів, Міненерго, сайт "Дія".

Служба безпеки України (СБУ) разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із яких зазнали несанкціонованого втручання.