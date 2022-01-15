Події

07:30 15.01.2022

У Польщі більшість членів медичної ради з COVID-19 пішли у відставку, оскільки влада їх не слухала

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У Польщі більшість членів медичної ради з COVID-19 пішли у відставку, оскільки влада їх не слухала

Більшість членів медичної консультативної ради Польщі з коронавірусу COVID-19 пішли у відставку, заявивши, що уряд не прислухається до їхньої думки під час ухвалення рішень щодо пандемії, повідомляє в п'ятницю агентство Associated Press.

Члени консультативної ради, що йдуть у відставку, направили листа прем'єр-міністру країни Матеушу Моравецькому, в якому заявили, що під час осіннього спалаху заражень владою були вжиті "дуже обмежені дії". Також вони вважають недостатніми зусилля, зроблені пізніше - під час поширення штаму "омікрон".

Члени ради зазначили, що відчувають "відсутність політичних можливостей для впровадження оптимальних і перевірених у всьому світі методів боротьби з пандемією".

В офісі Моравецького заявили, що уряд, ухвалюючи рішення, має враховувати думку не лише ради, а й від бізнесу, представників сфери освіти та інших ключових для країни сфер.

Із 17 членів у відставку подали 13. Консультативна медична рада консультує уряд Польщі стосовно необхідних заходів щодо пандемії.

Під час поширення штаму "омікрон" влада Польщі відмовилася від локдауну або вимоги обов'язково носити маски в громадських місцях. Щонайменше 60% серед населення Польщі, яке становить близько 38 млн осіб, вакциновано.

 

 

Теги: #медики #порада #відставка #польща
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