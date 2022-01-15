Події

07:19 15.01.2022

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

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За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, українські військові не постраждали

Минулої доби російські найманці на Донбасі двічі порушили режим тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає", - йдеться в ранковому зведенні на сторінці штабу Facebook у суботу.

Поблизу Водяного найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Причепилівки супротивник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

"Станом на 7 годину ранку, 15 січня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - додали в штабі.

 

 

Теги: #зведення #оос
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