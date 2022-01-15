15 січня: Яке сьогодні свято

15 січня відзначають День вікіпедії, Міжнародний тиждень безпеки снігоходів і День пошуку зниклого відлуння. У США День капелюха, День бублика, День полуничного морозива та День свіжого соку. У Єгипті, на Мальті та в Йорданії День висадження дерев, в Індонезії – День морів і океану, а в Хорватії – День міжнародного визнання. У православному календарі – День ушанування святителя Сильвестра Печерського.

15 січня, в 1776 році, у Львові побачив світ примірник "Gazette de Leopol", перше періодичне видання на території України; В 1943 році завершили будівництво будівлі Пентагону; В цей день у 1955 році китайське керівництво схвалило рішення про створення власного ядерного арсеналу; У 1992 році Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного гімну України, автором якої є Михайло Вербицький; Президентом Чилі вперше в історії країни у 2006 році стала жінка – Мішель Бачелет. Цікаво, що на кінець її правління, згідно соцопитувань, (у Чилі президент обирається на 4 роки і не може переобиратися другий термін поспіль) президентку підтримували 80 відсотків населення.

День вікіпедії

Цього дня 2001 року стала доступною перша версія всесвітньо відомої вільної енциклопедії.

День капелюха

15 січня проводиться на честь торговця капелюхами Джеймса Хетерінгтона, який в 1797 році вперше з'явився з циліндром на голові.

День міжнародного визнання

15 січня відзначається у Хорватії як День міжнародного визнання. Цього дня 1992 року Республіку Хорватію, тоді ще одну з югославських республік, на міжнародному рівні визнали 12 країн Євросоюзу. Того ж дня до них приєдналися Австрія, Болгарія, Канада, Угорщина, Мальта, Польща та Швейцарія.

Відтоді Хорватія має близько ста посольств та консульств, шість постійних місій у різних міжнародних організаціях і підтримує дипломатичні відносини з більш ніж 180 країнами світу.

День пам'яті святителя Сильвестра Печерського

Сьогодні Православна церква вшановує пам'ять римського єпископа Сильвестра I. Святитель з'явився на світ у Римі, його батьки були християнами. У 284 році за Діоклетіана Сильвестр прийняв сан священика. Під час гонінь на християн святий зазнавав репресій оскільки таємно ховав убитих мучеників.

Існує легенда, що Сильвестр зміг навернути до християнства імператора Костянтина, який був язичником. Згідно з легендою, імператор проводив гоніння на християн і в покарання за це захворів проказою. Тоді він попрямував до Сильвестра і просив про зцілення. Святитель хрестив Костянтина, після чого той одужав. На знак подяки імператор запровадив привілеї для християн та оголосив єпископа Рима головою духовенства.

Традиції:

У народі відзначали Сильвестрів день або Куряче свято. У цей день особливу увагу селяни приділяли домашній птиці: чистили курники, обкурювали їх смолою та оманом, щоб захистити птахів від хвороб. А ось від пристріту та нечистої сили їх мав уберегти "курячий бог" - чорний камінь з дірочкою, в який простягалася мотузка і вішалася в курнику. У цей час люди читали молитву від хвороб, бо вірили в особливу силу цього дня.

Іменини: Василь, Серафим, Сильвестр, Юліана, Уляна.