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21:28 14.01.2022

Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України

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Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України

Велика Британія засуджує кібератаки на низку урядових сайтів України, повідомила міністр закордонних справ Елізабет Трасс.

"Велика Британія засуджує сьогоднішні кібератаки на уряд України", - написала Трасс у мікроблозі Твіттер.

Вона також зазначила, що Північноатлантичний альянс НАТО розширить кіберспівпрацю з Україною, а також Велика Британія та союзники підтримають Україну експертами на місцях.

Як повідомлялося, Служба безпеки України разом із Держспецзв'язком та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч із 13 на 14 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаки на низку українських урядових сайтів, здійснених у ніч проти п'ятниці.

В Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна атака хакерів на урядові сайти.

 

 

 

Теги: #британія #кібератаки #засудження #україна
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