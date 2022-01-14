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18:39 14.01.2022

Україна має певні думки про те, хто стоїть за кібератакою проти урядових відомств - Єрмак

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Україна має певні думки про те, хто стоїть за кібератакою проти урядових відомств - Єрмак

Наразі практично 90% сайтів урядових відомств України, на які раніше була здійснена кібератака, відновили роботу, а Київ має певні думки про те, хто стоїть за цим, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"За годину до нашої зустрічі у мене була бесіда з нашим віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Федоровим, і він поінформував, що на цей момент практично 90% сайтів відновили роботу", - сказав Єрмак під час бесіди, організованої Atlantic Council у п'ятницю.

Він зазначив, що наразі Служба безпеки та українська розвідка дуже глибоко аналізують те, що сталося.

"І, звісно, ми маємо певні думки, хто зробив це. І коли вони (СБУ, розвідка - ІФ) будуть готові офіційно поінформувати та зробити деякі офіційні кроки, звісно, у координації з нашими партнерами (бо ми дуже тісно співпрацюємо з США, Великою Британією), ми будемо абсолютно готові відповісти на цю атаку та продовжити роботу з нашими партнерами щодо захисту", - зазначив Єрмак.

Він додав, що Україна отримувала інформацію від розвідки та партнерів про те, що це може статися для "внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні".

"Чесно кажучи, це була частина занепокоєнь, які ми отримували на рівні нашої розвідки, від наших партнерів, що це одна з потенційних частин внутрішньої дестабілізації ситуації в Україні. Я гадаю, на жаль, це один із прикладів", - зазначив Єрмак.

Водночас він наголосив, що найбільш стратегічна інфраструктура в Україні "не була зруйнована цією атакою".

"Вона дуже добре захищена", – запевнив глава Офісу президента.

 

Теги: #хакерська_атака #єрмак
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