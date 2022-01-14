У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

Неправдиві повідомлення про мінування об'єктів соціальної сфери, що почастішали останнім часом, є інструментом гібридної війни РФ проти України задля створення напруги, тому найкращою реакцією на них є збереження спокою, зазначають у Службі безпеки України.

"Останнім часом у публічній площині фіксують збільшення повідомлень про нібито мінування важливих об'єктів соціальної сфери на всій території України. Внаслідок ретельних перевірок із боку СБУ, Національної поліції та інших уповноважених на це органів державної влади ці повідомлення не підтверджуються на практиці, їхня мета - створити напругу та панічні настрої у суспільстві", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю у пресслужбі СБУ.

У відомстві наголошують, що помилкові повідомлення про мінування – це "поширений інструмент в умовах гібридної агресії, яку РФ веде проти України".

"У таких умовах дуже важливо, щоб українське суспільство ясно це усвідомлювало. Закликаємо громадян зберігати спокій. І окремо звертаємось до ЗМІ з проханням ретельно перевіряти таку інформацію, щоб зі свого боку не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій", - зазначили у відомстві.

За інформацією пресслужби СБУ, Антитерористичний центр при СБУ разом із Національною поліцією в межах свого функціоналу щодня опрацьовує кожне із таких повідомлень.