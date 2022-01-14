Російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців ЗС РФ, щоб звинуватити в цьому Україну, - ГУР Міноборони

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попереджають про підготовлювані з боку російських спецслужб провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити в цьому Україну.

"У військові підрозділи країни-агресора та її сателітів надходять розпорядження про підготовку до таких провокацій. За інформацією воєнної розвідки України, 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ). Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводилися, але було наголошено про готовність особового складу "за першою командою" виконувати завдання за призначенням", - ідеться в повідомленні у Facebook.

У ГУР зазначили, що на сьогодні відпустки та звільнення особового складу не скасовувалися, але командирам наказано довести до підлеглих необхідність прибути у військову частину за визначеним сигналом.