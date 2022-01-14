Від початку доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано
Станом на 7 годину ранку порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано, повідомили в прес-центрі штабу ООС.
Минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил у результаті дій ворога немає.
Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.