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22:20 13.01.2022

Із супутником "Січ-2-30" встановлений стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі

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Із супутником "Січ-2-30" встановлений стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці в Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв'язку із супутником "Січ-2-30", який сьогодні було виведено на космічну орбіту, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наразі з апаратом встановлено стійкий зв'язок, усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих", - написав Зеленський у "Telegram-каналі" у четвер.

Президент наголосив, що успішна реалізація таких масштабних космічних проектів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь буде візитною карткою України.

Зеленський також подякував працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася: "їхня самовіддана праця дає поштовх розвитку багатьох сфер української економіки та зміцнює престиж України у світі".

 

 

 

Теги: #супутник #космос #україна
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