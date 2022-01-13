Міністр охорони здоров'я Франції через добу після засідання уряду здав позитивний тест на COVID-19

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран у четвер повідомив, що заразився коронавірусом.

"Я щойно отримав позитивний результат тесту на COVID-19", - написав Веран у Twitter.

Він зазначив, що пішов на самоізоляцію, але продовжує виконувати свої обов'язки в дистанційному форматі.

За словами джерел французьких ЗМІ, хвороба в міністра має легкий перебіг, у нього "легкі симптоми".

Веран щеплений трьома дозами вакцини від коронавірусу. Напередодні він брав участь у засіданні Кабміну.