Кулеба: В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах агресії РФ

В ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило, що наша робота дала результат - в ОБСЄ пролунала консолідована міжнародна підтримка України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Партнери повністю поділяють позицію України: принципи ОБСЄ, зафіксовані в Гельсінському заключному акті, є непорушними, включно з правом держав вільно обирати, частиною якої організації чи союзного договору бути", - сказав Кулеба в коментарі, розміщеному на сайті МЗС України в четвер.

Він зазначив, що, маючи підтримку партнерів, Україна продовжує працювати над тим, щоб Російська Федерація замість ультиматумів на тему європейської безпеки почала сумлінно виконувати Гельсінський декалог. Зокрема, йдеться про припинення агресії на Донбасі, деокупацію Криму, реальні кроки з урегулювання решти створених нею тривалих конфліктів на просторі ОБСЄ, а саме в Грузії та Молдові.

"У цьому ж контексті нагадую, що, згідно з основоположними документами ОБСЄ, Російська Федерація зобов'язалася "не розглядати будь-яку частину регіону ОБСЄ як сферу свого впливу". Незважаючи на незадовільний для Росії тиждень великої дипломатії, вважаю, що єдиним способом для росіян підтвердити відсутність намірів вирішувати проблеми силовим шляхом є продовження дискусії в усталених форматах, зокрема в ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна готова до подальшої тісної співпраці з польським головуванням з метою ефективного втілення порядку денного ОБСЄ після аналізу позицій держав-учасниць за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

"Україна також продовжить активну роботу з партнерами над втіленням комплексного пакету стримування Російської Федерації від нової хвилі війни в Європі, який уже почав діяти", - сказав міністр.