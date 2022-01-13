Події

07:12 13.01.2022

У Казахстані відкривається аеропорт Алмати

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У Казахстані відкривається аеропорт Алмати

Міжнародний аеропорт Алмати розпочне роботу в четвер, повідомив Комітет цивільної авіації Казахстану.

"Від 13 січня 2022 року Міжнародний аеропорт Алмати відновить роботу. За попередньою інформацією керівництва аеропорту, здійснюватимуться внутрішні та міжнародні рейси з 8.00 до 21.00 години згідно з часом розкладу польотів авіакомпанії", - йдеться у поширеному в середу повідомленні комітету.

У ніч проти 6 січня на аеропорт Алмати було скоєно напад під час масових акцій протесту. Повітряна гавань була розгромлена учасниками акцій, розбиті вітрини кафе, магазинів, пунктів продажу авіаквитків.

Аеропорт Алмати - найбільший у Казахстані, збудований у 1935 році. Акціонерами аеропорту є турецька TAV Airports (85%) та фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

 

 

Теги: #алмати #аеропорт #відкриття #казахстан
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