Вашингтон зробив помилку, не зажадавши деескалації до переговорів із РФ

Вашингтон зробив велику помилку, не вимагаючи від російської сторони деескалації на кордонах України до початку переговорів, вважає заступник директора Центру Євразії Атлантичної ради (США) Мелінда Харінг.

"Давайте поговоримо про результати. Чи є вони? Ні. Добре, що ми говоримо, але нема про що повідомляти, великого прориву немає. Я думаю, що Вашингтон зробив велику помилку, що не вимагав деескалації до переговорів", - сказала Харінг у ході дискусії Київського безпекового форуму в середу.

Вона також процитувала посла Деніела Фріда, який вважає, що "успіхом російської дипломатії є те, що розширення НАТО, а не нинішня ескалація Росії та загроза, яку вона становить для регіону, є центральною темою".

"Ден має рацію, і Вашингтон повинен знайти шлях, щоб змінити фокус дискусії", - наголосила Харінг.