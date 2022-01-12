Події

19:46 12.01.2022

За минулий тиждень у світі виявили рекордне збільшення нових випадків COVID-19

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За минулий тиждень у світі виявили рекордне збільшення нових випадків COVID-19

За тиждень з 3 до 9 січня у світі виявили рекордний приріст нових випадків коронавірусу у зв'язку з поширенням штаму "омікрон", заявив у середу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"За минулий тиждень до ВООЗ з усього світу надійшла інформація про понад 15 млн нових випадків COVID-19. Поки що це - найбільша за весь час кількість випадків, виявлених за один тиждень, і ми знаємо, що це заниження", - заявив Гебреєсус на пресконференції у Женеві.

Він зазначив, що за спалах захворюваності відповідає штам "омікрон", який швидко замінює штам "дельта" майже у всіх країнах.

Глава ВООЗ укотре наголосив на необхідності вакцинації, особливо в тих країнах, де більша частина населення не отримала жодної дози компонента. За його словами, в Африці на першу дозу вакцини все ще чекають понад 85% населення. Близько 90 країн у всьому світі все ще не вакцинували 40% населення, а 36 із цих країн вакцинували менше 10% своїх мешканців.

У щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ повідомлялося, що загальносвітова захворюваність на COVID-19 за тиждень зросла на 55% порівняно з попереднім тижнем. Зокрема, у Південно-Східній Азії кількість нових випадків збільшилась на 418%, проте смертність майже не змінилася. Збільшення кількості смертей минулого тижня було виявлено лише в африканському (на 84%) та в американському (на 26%) регіонах.

 

 

Теги: #коронавірус #ситуація #світ #вооз
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