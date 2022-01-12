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16:19 12.01.2022

Суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити "справу Татарова" - ЦПК

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Суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити "справу Татарова" - ЦПК

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу про незаконні схеми з житлом для Нацгвардії, за якою проходить заступник голови Офісу президента Олег Татаров, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

"14 грудня 2021 року Шевченківський суд... зобов'язав прокурорів... закрити справу через те, що закінчилися терміни розслідування", - йдеться у повідомленні ЦПК у Telegram-каналі.

У ЦПК зазначають, що, отже, разом із Татаровим притягнення до відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос.

"Відбулося це напередодні затвердження результатів конкурсу на голову САП, де переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він свого часу розслідував "справу Татарова"... Тепер прокуратура, найімовірніше, прикриється рішенням суду, щоб закрити справу", - йдеться у повідомленні ЦПК.

Як повідомлялося, Микитасю повідомили про підозру у цій справі 2 жовтня 2019 року, а 3 грудня 2020 року він пішов на угоду зі слідством, після чого йому було змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Після цього детективи НАБУ повідомили про підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, якому інкримінують надання неправомірної вигоди групою осіб із забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у рамках розслідування справи про привласнення майна Нацгвардії. Татаров заявив, що доведе свою невинуватість.

24 грудня Офіс генерального прокурора передав розслідування кримінального провадження за підозрою Татарова з НАБУ до СБУ.

У НАБУ розцінили передачу справи до СБУ як "безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро" з боку Офісу генпрокурора.

САП вручила Татарову клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 10 млн грн, проте згодом прокурори в суді відкликали клопотання про обрання Татарову запобіжного заходу.

Теги: #татаров #справа #офіс_генпрокурора
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