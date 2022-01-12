НАТО підтвердило Росії політику відкритих дверей - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що на засіданні Ради НАТО-Росія союзники підтвердили, що політика відкритих дверей залишається незмінною, так само як і право кожної країни обирати свій шлях.

Відповідну заяву він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції після закінчення засідання Ради НАТО-Росія, скликаного у зв'язку і з нарощуванням російської військової присутності на українському кордоні, і з пропозиціями РФ у сфері європейської безпеки, серед яких, зокрема, вимога не приймати до альянсу Україну та Грузію.

"Щодо членства та політики відкритих дверей, то всі союзники єдині навколо основного принципу щодо того, що кожна держава має право обирати свій шлях. Це закріплено у документах, які є фундаментальними для європейської безпеки. Усі союзники згодні щодо того, що лише Україна і тридцять союзників вирішуватимуть, коли Україна буде готова до членства. Ніхто більше. У Росії немає вето", - заявив він.

При цьому генсек додав, що союзники готові підтримувати Україну на шляху до НАТО.

Крім того, під час засідання союзники висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з нарощуванням військової російської присутності в Україні та на її кордоні.

"Це засідання відбулося у вирішальний момент для європейської безпеки. Це було непросте обговорення. Є значна розбіжність між союзниками та Росією. Але важливо, щоб ми сиділи за одним столом зі змістовною розмовою", - повідомив Столтенберг.

За його словами, сторони домовилися продовжити переговори, щоб надати конкретні пропозиції.