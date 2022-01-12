Марихуана поповнила скарбницю американських штатів на $10,4 млрд

Бюджети американських штатів, де легалізовано продаж марихуани, отримали додатково $10,4 млрд у період з 2014 по 2021 рік у вигляді податків від компаній, що працюють у цій сфері, згідно з даними некомерційної організації The Marijuana Policy Project.

Тільки в 2021 році податкові надходження становили понад $3 млрд, причому багато штатів іще не відзвітували про бюджетні показники за кілька останніх місяців, ідеться в повідомленні організації.

Наразі марихуану в тому чи іншому вигляді легалізовано у 18 штатах, у восьми з них - в останні два роки. При цьому сім штатів ще не почали збирати податки з галузі або почали це робити в 2022 році, зазначають укладачі доповіді.

"Штати, що легалізували марихуану для дорослих громадян, тепер отримують значну економічну вигоду... Податкові надходження спрямовуються на такі потрібні державні програми", - сказала Карен О'Кіфі з Marijuana Policy Project.

Так, влада штату Колорадо, одного з піонерів у легалізації марихуани, за весь час витратила майже $472 млн на поліпшення системи загальноосвітніх шкіл, а штат Вашингтон спрямовує близько $600 млн з кожного зібраного мільярда податків від продажу конопель на охорону здоров'я, зокрема на медичне страхування сімей із низьким рівнем доходів.

Влада Іллінойсу тим часом повідомила, що з липня по листопад податкові надходження від продажу марихуани перевищили збори з продажу алкоголю. Штат спрямовує 20% податків від компаній у сфері торгівлі коноплями службам психологічної допомоги населенню, а 25% - на допомогу малозабезпеченим громадянам.