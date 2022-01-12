Події

11:45 12.01.2022

Німеччина не спрощувала в'їзду для українців – влада

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Німеччина не спрощувала в'їзду для українців – влада

Німеччина не спрощувала умов в'їзду для громадян України, свідчить повідомлення Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

"Німеччина впровадила та оновила свої обмеження на в'їзд на підставі рекомендації Ради ЄС. Список третіх країн і територій регулярно перевіряють і за необхідності оновлюють. Необмежений в'їзд до Німеччини можливий для жителів наступних країн і регіонів: Чилі, Гонконг, Індонезія, Колумбія, Макао, Нова Зеландія, Перу, Саудівська Аравія, Південна Корея, Тайвань", - ідеться у повідомленні на сайті МВС Німеччини.

Зазначено, що людям, які проживають в інших третіх країнах, дозволено в'їжджати до Німеччини лише в тому разі, якщо вони виконують важливу функцію або якщо їхня поїздка абсолютно необхідна або якщо вони повністю вакциновані.

На сайті МЗС України tripadvisor.mfa.gov.ua також зазначено, що з 09.01.2022 р. з 00.00 під час в'їзду з України до Німеччини застосовуються загальні правила.

Так, усі мандрівники віком від шести років мають надати негативний результат тесту, сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про одужання. Щеплення має бути зроблено однією з вакцин, зазначених на сайті Інституту ім. Пауля Ерліха. Вакцинація останньою необхідною дозою має бути проведена щонайменше за 14 днів до в'їзду.

Теги: #вїзд #українці #німеччина
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