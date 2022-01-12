Москва знову проводить навчання військових на заході та півдні країни

Понад 10 тис. військовослужбовців у складі батальйонних тактичних груп мотострілкових з'єднань Південного військового округу, а також підрозділів берегових військ Чорноморського флоту та Каспійської флотилії виведено на загальновійськові полігони.

Бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей організовано більше ніж на 20 загальновійськових полігонах (у Волгоградській, Астраханській, Ростовській областях, на Ставропіллі, у Північній Осетії, Чечні, Карачаєво-Черкесії, Інгушетії, Дагестані, у Криму, на Кубані, в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії), повідомляє прес-служба ПВО.

Повідомляється, що батальйонні тактичні групи освоять нові способи тактичних дій у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний та снайперський.

11 січня цього року Західний військовий округ повідомив про відправлення майже 3 тис. військовослужбовців та орієнтовно 300 одиниць військової техніки на навчання зі стрільбою у чотирьох регіонах центральної та південно-західної частини Росії – у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях.