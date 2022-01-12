Події

10:16 12.01.2022

Нуланд: Краще запитати в Москви, як довго РФ може фінансувати перебування угруповання сил поблизу України

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Нуланд: Краще запитати в Москви, як довго РФ може фінансувати перебування угруповання сил поблизу України

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд не стала робити припущення про те, як довго РФ може собі дозволити тримати велике угруповання сил поблизу України.

"Це краще дізнатися у російської сторони", - сказала вона, відповідаючи на запитання на брифінгу в Держдепі про те, "як довго Росія може фінансувати концентрацію сил поряд із Україною".

Водночас Нуланд припустила, що перекидання великого угруповання сил до кордону з Україною є недешевою операцією.

"Концентрація угруповання сил РФ, 100 тис. осіб, поблизу кордону з Україною - недешева операція. Те саме можна сказати і про концентрацію там озброєння, причому в умовах холодної зими", - сказала вона.

Теги: #рф #нуланд
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