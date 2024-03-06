Нуланд найближчими тижнями залишить посаду заступника держсекретаря США

Вікторія Нуланд має намір найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря США з політичних питань, повідомляють у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту США у вівторок, 5 березня.

"Вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики і відродити глобальне лідерство Америки у вирішальний момент для нашої країни і для всього світу. Робота Торії на цій посаді завершує три з половиною десятиліття чудової державної служби за шістьох президентів і десяти держсекретарів", - йдеться в заяві.

Блінкен підкреслює, що лідерство Нуланд в Україні дипломати і дослідники зовнішньої політики вивчатимуть ще довгі роки.

"Її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну невдачу, і надання допомоги Україні в досягненні того дня, коли вона зможе твердо встати на ноги - демократично, економічно та у військовому відношенні", - підкреслив держсекретар.