Події

03:24 06.03.2024

Нуланд найближчими тижнями залишить посаду заступника держсекретаря США

1 хв читати
Нуланд найближчими тижнями залишить посаду заступника держсекретаря США

Вікторія Нуланд має намір найближчими тижнями залишити посаду заступника держсекретаря США з політичних питань, повідомляють у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, опублікованій на сайті Державного департаменту США у вівторок, 5 березня.

"Вона уособлювала прагнення президента Байдена повернути дипломатію в центр нашої зовнішньої політики і відродити глобальне лідерство Америки у вирішальний момент для нашої країни і для всього світу. Робота Торії на цій посаді завершує три з половиною десятиліття чудової державної служби за шістьох президентів і десяти держсекретарів", - йдеться в заяві.

Блінкен підкреслює, що лідерство Нуланд в Україні дипломати і дослідники зовнішньої політики вивчатимуть ще довгі роки.

"Її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, формування глобальної коаліції, щоб гарантувати його стратегічну невдачу, і надання допомоги Україні в досягненні того дня, коли вона зможе твердо встати на ноги - демократично, економічно та у військовому відношенні", - підкреслив держсекретар.

Теги: #сша #держдеп #нуланд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 05.03.2024
Влада США перешкоджає експорту до Китаю ШІ-чипа AMD - ЗМІ

Влада США перешкоджає експорту до Китаю ШІ-чипа AMD - ЗМІ

16:05 05.03.2024
Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

Блінкен заявив, що Вікторія Нуланд іде у відставку

07:19 05.03.2024
Нашестя перекоти-поля захлеснуло вулиці США

Нашестя перекоти-поля захлеснуло вулиці США

23:03 04.03.2024
Умеров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання ЗСУ

Умеров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання ЗСУ

19:43 04.03.2024
Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

17:53 04.03.2024
Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз

Верховний суд США вирішив, що судова влада штатів не має права усувати Трампа від участі в праймеріз

15:21 04.03.2024
Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

Затримка бюджетного фінансування США нстворює напруження для МВФ - Шмигаль

03:38 04.03.2024
Трамп переміг на кокусах у 3 штатах і збільшив свої шанси на участь у президентських виборах

Трамп переміг на кокусах у 3 штатах і збільшив свої шанси на участь у президентських виборах

01:15 04.03.2024
Законодавці США представили законопроєкт про фінансування уряду та держустанов

Законодавці США представили законопроєкт про фінансування уряду та держустанов

00:32 04.03.2024
Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Палата представників США може розглянути пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

Силами оборони вночі знищено 38 із 42 БПЛА, які атакували Україну

Домовленості з партнерами щодо оборонного виробництва реалізуємо якнайшвидше

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

ОСТАННЄ

Сили ППО вночі знищили 18 БПЛА на Одещині, пошкоджено рекреаційний об'єкт, газопровід, приватні будинки

У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

На Хмельниччині ППО ліквідувала 6 "Шахедів", пошкоджено об'єкт інфраструктури

Окупанти тричі обстріляли Нікопольський район, пошкоджено ЛЕП

На Донеччині за день через російську агресію загинув один місцевий житель, ще один дістав поранення

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів загинула мирна мешканка

У Херсонській області через обстріли за добу поранено двох людей, пошкоджено десять багатоповерхівок

Армія РФ вночі атакувала Україну п’ятьма ракетами С-300 з ТОТ Донецької області

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 50 артилерійських систем противника

Окупанти за добу завдали 328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА