У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу попереджає українців про погіршення погодних умов на всій території України.
"12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.
На Київщині та у столиці в середу також очікується ожеледиця, через що в регіонах оголошено І рівень небезпечності.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.