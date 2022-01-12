У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу попереджає українців про погіршення погодних умов на всій території України.

"12 січня на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

На Київщині та у столиці в середу також очікується ожеледиця, через що в регіонах оголошено І рівень небезпечності.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.