Інтерфакс-Україна

Події

16:56 09.04.2025

Погіршення погодних умов очікується в західних областях, на Житомирщині і Вінниччині

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Погіршення погодних умов очікується в західних областях, на Житомирщині і Вінниччині

Ускладнення погодних умов очікується в Карпатах, західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині в четвер, 10 квітня, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

ДСНС сповіщає про значний сніг і хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), а також ожеледицю на дорогах у цих регіонах.

Можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.

Водіїв та пішоходів закликають бути обережними й дотримуватися правил дорожнього руху.

Теги: #погода #погіршення

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