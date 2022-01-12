Байден назвав спробою державного перевороту штурм Капітолію минулого року

Президент США Джо Байден заявив, що вважає заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту.

"Жорстока банда, яку підтримував і надихав переможений колишній президент (Дональд Трамп - ІФ), 6 січня 2021 року прагнула за допомогою насильства отримати те, що він (Трамп - ІФ) втратив у ході голосування на виборах", - заявив Байден, під час виступу в Атланті.

"Саме тому ми зібралися тут сьогодні. Для того, щоб виступити проти сил в Америці, які цінують владу вище за принципи, сил, які вчинили спробу перевороту, перевороту проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи обвинувачення у фальсифікації і намагаючись вкрасти у народу вибори 2020 року", - сказав американський президент.

За його словами, тоді була спроба "нав'язати волю банди, відкинути вільні та справедливі вибори і, вперше в американській історії, зупинити мирний перехід влади".

"Вони зазнали невдачі, але ні у перемозі демократії, ні в її майбутньому впевненості не було", - додав Байден.

Як зазначає, у свою чергу, видання The Hill, Байден вперше, говорячи про штурм Капітолію, охарактеризував його спробою перевороту. Минулого тижня, у річницю заворушень у Капітолії, Байден назвав їх "озброєним повстанням".

Байден і віце-президента США Камала Харріс у виступах у вівторок заявили про термінову необхідність ухвалити законодавство щодо захисту конституційного права голосувати та справжності виборів.

6 січня 2021 року конгрес мав намір затвердити результати голосування. Цього дня у столиці США зібралися на акцію протесту численні прихильники Трампа. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі конгресу та зірвала засідання. Конгресмени-демократи негайно обвинуватили в тому, що сталося, Трампа.

Пізніше конгрес все ж таки затвердив підсумки виборів. Наразі у Палаті представників працює спеціальний комітет, завдання якого – пролити світло на події січня минулого року.

Тема штурму Капітолію досі активно обговорюється американськими політиками та державними діячами. Наприклад, минулого тижня віце-президент США Камала Харріс піддалася критиці з боку республіканців та частини ЗМІ за те, що порівняла заворушення у Вашингтоні з нападом Японії на США в Перл-Харборі в 1941 році, а також з терактами в США 11 вересня 2001 року. Критики віцепрезидента зазначили, що це - непорівняні речі як за впливом на хід історії, так і за масштабами катастрофи.

Трамп, незважаючи на події січня 2021 року, залишається дуже популярним у Республіканській партії. Спостерігачі не виключають, що він може в 2024 знову спробувати стати президентом США. Зі свого боку, Байден заявляв, що у 2024 році спробує домогтися переобрання, якщо не матиме серйозних проблем зі здоров'ям.