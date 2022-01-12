Біля Новотошківського загинув український військовослужбовець

У вівторок у результаті обстрілу Новотошківського з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, повідомили у пресцентрі штабу ООС.

"За минулу добу, 11 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. У бік Новотошківського противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям," – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у Facebook у середу.

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріл.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", – сказано у зведенні.

"Станом на 7:00, 12 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - констатували в штабі.