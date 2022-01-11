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20:54 11.01.2022

Вінницькому підприємцю повідомили про підозру у привласненні грошей, призначених для обласної футбольної команди

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Вінницькому підприємцю повідомили про підозру у привласненні грошей, призначених для обласної футбольної команди

Правоохоронці у вівторок повідомили про підозру приватному підприємцеві з Вінниці, який регулярно отримував кошти з бюджету, призначені для забезпечення проживання та харчування збірної команди Вінницької області з футболу.

"Слідство встановило, що приватний підприємець міста Вінниці систематично підробляв та використовував офіційні документи, за якими неправомірно отримував бюджетні кошти нібито для забезпечення проживання і харчування збірної команди з футболу Вінницької області, передбачених програмою навчально-тренувальних зборів у всеукраїнських змаганнях", - ідеться в повідомленні Житомирської обласної прокуратури, оприлюдненому у вівторок.

Уточнюється, що фігуранту повідомили про підозру у складанні завідомо підроблених офіційних документів, їх використанні та сприянні у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 5 ст 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

"З лютого по жовтень 2019 року "спортивний бізнесмен" уклав 12 фіктивних договорів про надання таких послуг, безпідставно отримавши на свій рахунок понад 1,5 млн грн з бюджету", - наголошують.

Вони уточнюють, що незаконні дії приватного підприємця викрила Житомирська облпрокуратура спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області та Нацполіцією.

"Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно фігуранта справи з метою відшкодування завданих збитків", - резюмують у прокуратурі.

Теги: #підприємець #підозра #вінниця
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