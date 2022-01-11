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20:49 11.01.2022

Посол США при НАТО: Якщо РФ продовжить шлях конфронтації воєнними діями, ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що відповімо рішуче

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Посол США при НАТО: Якщо РФ продовжить шлях конфронтації воєнними діями, ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що відповімо рішуче

Посол США при НАТО Джуліан Сміт заявляє, що альянс готовий посилити оборону на східному фланзі, покласти велику ціну за подальшу російську агресію в Україні.

"Якщо Росія продовжить шлях конфронтації воєнними діями, ми чітко дали зрозуміти Кремлю, що ми відповімо рішуче, зокрема низкою високоефективних економічних заходів. Як альянс ми готові посилити оборону НАТО на східному фланзі й ми готові покласти велику ціну за подальшу російську агресію в Україні", - сказала Сміт на пресбрифінгу у вівторок.

Вона зазначила, що взяла участь у зустрічі Комісії НАТО-Україна в Брюсселі.

"США продовжують безперечну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. Ми підтримуємо нашого партнера, Україну, й ми засуджуємо агресію Росії проти України в будь-яких формах. Але дозвольте мені ясно заявити: дії Росії спричинили цю кризу. Ми прихильні використанню дипломатії, щоб деескалувати ситуацію, і ми робитимемо це разом із нашими союзниками по НАТО й нашими європейськими партнерами", - зазначила Сміт.

Вона додала, що НАТО відкрите для змістовного, взаємного діалогу з Росією, але водночас налаштоване на те, щоб стримувати загрози проти союзників по НАТО і подальшу агресію Росії проти партнерів у Європі.

Сміт зазначила, що засідання Ради НАТО-Росія в середу - ще одна можливість для дипломатії.

"Наш меседж залишається незмінним: ми хочемо бачити повну імплементацію Мінських угод із відведенням Росією її сил. Але якщо Росія продовжить конфронтацію - будуть серйозні наслідки", - наголосила вона.

Крім того, посол США при НАТО зазначила, що під час засідання Ради НАТО-Росія не буде жодних переговорів щодо політики відкритих дверей НАТО.

Вона наголосила, що США узгоджують позиції з усіма союзниками й партнерами.

"Як заступник держсекретаря (Венді Шерман - ІФ) сама сказала вчора, ми не ухвалюватимемо рішення про Україну без України, про Європу без Європи або про НАТО без НАТО, дотримуючись принципу: нічого про вас без вас, що ви чули від держсекретаря Блінкена", - пояснила Сміт.

Теги: #рф #україна #нато #відповідальність
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