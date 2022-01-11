Події

20:04 11.01.2022

Президент і прем'єр Болгарії пішли на самоізоляцію після контакту з зараженим COVID-19

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Президент і прем'єр Болгарії пішли на самоізоляцію після контакту з зараженим COVID-19

Президент Болгарії Румен Радев, прем'єр-міністр Кирил Петков і кілька міністрів пішли на самоізоляцію після засідання ради з безпеки, в одного з учасників якого згодом виявили коронавірус COVID-19, повідомляє у вівторок Associated Press.

Позитивний тест на коронавірус здав спікер парламенту Нікола Мінчев.

За словами глави МОЗ Ангела Кунчева, всі учасники засідання почуваються добре, проте пішли на самоізоляцію, попередньо, на сім днів.

Прем'єр працюватиме віддалено, а заходи замість нього відвідуватиме віце-прем'єр Калина Константинова.

На зустрічі були присутні також глава МВС, міністр оборони, міністр фінансів та інші члени основних політичних партій. Під час засідання обговорювалася позиція Болгарії щодо Північної Македонії. Петков планував візит до Північної Македонії 18 січня, проте тепер він може бути відкладений.

У Болгарії, населення якої становить близько 7 млн осіб, за останні 24 години виявили 6,7 тис. нових випадків зараження.

Теги: #керівництво #болгарія #коронавірус #ізоляція
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