Зеленський обговорив із Трюдо ситуацію на Донбасі та боротьбу за справедливу компенсацію родинам жертв збитого під Тегераном літака "МАУ"

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію на Донбасі, можливість продовження місії UNIFIER і боротьбу за справедливу компенсацію сім'ям жертв збитого в Ірані літака рейсу PS752.

"Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Обмінялися баченням міжнародних зусиль для деескалації. Обговорили можливість продовження місії UNIFIER і домовилися разом добиватися справедливої компенсації родинам жертв катастрофи PS752", - написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter у вівторок.