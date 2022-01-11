ДБР викрило факти знущань поліцейських із затриманих у кількох областях України

Державне бюро розслідувань веде низку кримінальних проваджень за фактами насильства та катування затриманих представниками правоохоронних органів, повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру слідчому Гайсинського райуправління поліції у Вінницькій області, який незаконно затримав та побив неповнолітнього хлопця.

Як встановило слідство, у липні 2021 року поліцейський приїхав до села Ольгопіль для обшуку в рамках кримінального провадження щодо незаконної рубки лісу. Місцеві жителі не побачили відповідної ухвали слідчого судді та вирішили не допускати поліцейського до свого помешкання.

Неповнолітній родич знімав усі слідчі дії на телефон. Пізніше це кваліфікували як "погрозу працівнику правоохоронного органу" та затримали хлопця, незважаючи на те, що затримання неповнолітніх можливе лише за вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Слідчий надягнув на затриманого наручники та зі спільниками поставив його на коліна, після чого бив, аж доки юнак не знепритомнів.

Після цього молодого чоловіка доправили до відділення поліції, де він пробув близько 17 годин.

За рішенням прокурора Вінницької обласної прокуратури лейтенанта поліції було звільнено. Наразі встановлюють особи спільників, причетних до побиття неповнолітнього.

На Рівненщині про підозру в побитті затриманого було повідомлено інспектору взводу Управління патрульної поліції області.

"Працівники Теруправління ДБР Хмельницького встановили, що 8 травня 2020 року патрульні затримали чоловіка, який перебував напідпитку та порушував громадський порядок на території залізничного вокзалу. Затриманий відмовився поїхати з поліцейськими на освідування та почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

У відповідь інспектор взводу кілька разів ударив його ногою, повалив на землю і притиснув коліном до землі, надавивши поблизу шиї. Патрульний бив чоловіка головою об асфальт та долонями по обличчю. Після чого він відвіз затриманого до залізничних колій, де зняв наручники і залишив без надання медичної допомоги.

Унаслідок побоїв затриманий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За рішенням суду правоохоронця відсторонено від посади.

Слідчі Територіального управління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно інспектора патрульної поліції Чернігівського райуправління поліції, внаслідок дій якого громадянин отримав інвалідність.

У січні 2020 року під час чергування правоохоронець із колегою на службовому авто переслідували водія скутера, який їхав без реєстраційного номера. Коли водій скутера зменшив швидкість, один із правоохоронців без попередження та вимоги зупинитися підбіг до нього та вдарив кулаком у плече.

Злякавшись, чоловік намагався залишити місце пригоди, але поліцейський заскочив на скутер і вже під час руху продовжував бити та душити чоловіка. Після того як громадянин впав і знепритомнів, правоохоронець продовжив його бити. Свідками цього стали кілька перехожих.

Потерпілий потрапив до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою і в результаті отримав інвалідність.

Поліцейські запропонували постраждалому оплатити його лікування, щоб той не подавав заяви, але обіцянки не виконали. Більше того, вони намагалися запевнити чоловіка, що знайшли його вже на узбіччі дороги.

"Усіх фігурантів кримінальних проваджень підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалися насильством та погрозою застосування насильства, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, а слідчого Гайсинського райуправління – у завідомо незаконному затриманні (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 371 КК України)", - повідомляють у ДБР.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років.