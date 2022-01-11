У Харківській області поліція розслідує загибель сім'ї від чадного газу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі трьох людей (63-річного чоловіка, його 61-річної дружини та 88-річної матері) у приватному будинку у Балаклії Харківської області.

"Будинок, де жили потерпілі, був обладнаний газовою системою опалення. При обстеженні місця події правоохоронці виявили у ванній кімнаті саморобний опалювальний пристрій... Спільно з ДСНС правоохоронці обстежили будівлю. Рівень чадного газу був вищим за допустиму норму", - повідомляє відділ комунікацій ГУ у Харківській області

Тіла померлих спрямовані в морг для встановлення причин смерті. Попередньо, смерть настала в результаті отруєння чадним газом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України із позначкою "нещасний випадок".