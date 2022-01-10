Білий дім за підсумками переговорів у Женеві висловив надію на те, що Москва обере шлях дипломатії

Вашингтон за підсумками переговорів США та Росії у Женеві сподівається, що Москва обере шлях дипломатії, заявила у понеділок на брифінгу представник Білого дому Джен Псакі.

"Ми сподіваємося, що шлях дипломатії стане тією дорогою, яку вони (Росія - ІФ) оберуть", - сказала Псакі.

Також вона додала, що під час переговорів США знову нагадали Росії про те, які наслідки її очікують у разі вторгнення в Україну.