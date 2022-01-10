Події

17:39 10.01.2022

Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

1 хв читати
Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

Кіберполіцейські Харківської області разом із правоохоронцями Німеччини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного громадянина України, який разом зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримував реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу та за їхній рахунок купував в інтернет-магазинах.

Як повідомляється на сайті Кіберполіції, зловмисники також створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які у такий спосіб отримували куплений товар і збували його в країнах східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 18 млн грн.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає позбавлення волі на термін до 8 років. Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області.

Інший співорганізатор наразі має статус обвинуваченого у рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

Теги: #шахрайство #кіберполіція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 06.01.2022
Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

Кіберполіція запобігла викраденню понад $720 тис. із рахунку медичної компанії

18:13 04.01.2022
Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

13:09 13.12.2021
Рівень розкриття шахрайства в банківському секторі України незадовільний - юристи

Рівень розкриття шахрайства в банківському секторі України незадовільний - юристи

18:58 06.12.2021
На Харківщині шахрайка під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 0,5 млн грн

На Харківщині шахрайка під виглядом медсестри виманила у пенсіонерів понад 0,5 млн грн

11:58 19.11.2021
Кіберполіція з'ясовує походження фейкової інформації про нібито прорив українсько-білоруського кордону - Монастирський

Кіберполіція з'ясовує походження фейкової інформації про нібито прорив українсько-білоруського кордону - Монастирський

13:57 13.10.2021
На Харківщині під час будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу було присвоєно понад 9 млн грн

На Харківщині під час будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу було присвоєно понад 9 млн грн

10:16 05.10.2021
СБУ викрила масштабну схему шахрайства з банківськими картками зі щомісячним обігом понад 6 млн грн у Вінниці

СБУ викрила масштабну схему шахрайства з банківськими картками зі щомісячним обігом понад 6 млн грн у Вінниці

12:30 26.08.2021
У Києві керівник турфірми підозрюється в шахрайстві з банківськими картками іноземців: привласнив 630 тис. грн

У Києві керівник турфірми підозрюється в шахрайстві з банківськими картками іноземців: привласнив 630 тис. грн

07:27 14.08.2021
У Києві викрили жінку, яка привласнила 600 тис. грн в афері з онлайн-знайомствами

У Києві викрили жінку, яка привласнила 600 тис. грн в афері з онлайн-знайомствами

08:02 05.08.2021
Кіберполіція попереджає українців про шахрайство під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях

Кіберполіція попереджає українців про шахрайство під виглядом винагороди за участь у соцопитуваннях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої – штаб ООС

СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував низку терактів на Одещині

Зеленський доручив Кабміну розробити програму виплат "ковідної тисячі" неповнолітнім, щепленим від коронавірусу

Українське МЗС засудило насильство в Казахстані і закликало сторони вжити заходів для деескалації ситуації

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

ОСТАННЄ

Двоє військових загинули на Донбасі, підірвавшись на вибуховому пристрої – штаб ООС

Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану - президент

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

Зеленський привітав Кравчука з днем народження

СБУ затримала агента російських спецслужб, який планував низку терактів на Одещині

ДБР передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа Лероса

Влада Казахстану повідомила про затримання приблизно 700 підозрюваних в участі у заворушеннях за три дні в Алмати та області

Роботу інтернету знову призупинили у Казахстані

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА