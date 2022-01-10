Кіберполіцейські викрили шахрая, який користувався зламаними рахунками громадян ЄС, його спільника затримано в Німеччині

Кіберполіцейські Харківської області разом із правоохоронцями Німеччини в рамках міжнародного співробітництва викрили 40-річного громадянина України, який разом зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримував реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу та за їхній рахунок купував в інтернет-магазинах.

Як повідомляється на сайті Кіберполіції, зловмисники також створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які у такий спосіб отримували куплений товар і збували його в країнах східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, становить понад 18 млн грн.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає позбавлення волі на термін до 8 років. Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області.

Інший співорганізатор наразі має статус обвинуваченого у рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.