Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану - президент

Бойовики з центральноазійських країн, Афганістану та Близького Сходу брали участь в агресії проти Казахстану, повідомив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв.

"У мене немає жодних сумнівів, що це була терористична атака. Добре організований і підготовлений акт агресії проти Казахстану за участю іноземних бойовиків переважно з центральноазійських країн, включаючи Афганістан. Там також були бойовики Близького Сходу", - заявив Токаєв, слова якого наводить пресслужба президента Казахстану.

За його словами, "задум полягав у формуванні на нашій території зони контрольованого хаосу з подальшим захопленням влади".

"Тому в Казахстані було розпочато антитерористичну операцію", - заявив глава держави.

Токаєв повідомив, що "насильницькі дії терористів спричинили численні жертви серед співробітників правоохоронних органів та мирних жителів, постраждало приблизно 1300 об'єктів підприємництва, вчинено напади на понад 100 торговельних центрів, банків, спалено майже 500 поліцейських машин".

За оцінкою Токаєва, "попередня економічна шкода державі може становити $2-3 млрд", йдеться у повідомленні прес-служби.

За даними прес-служби президента Казахстану, Токаєв провів переговори із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ для автотранспорту. Потім вони переросли в масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 і 5 січня в Алмати сталися сутички протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд. У країні оголошено режим надзвичайного стану.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу в подоланні терористичної загрози в країні.

6 січня у прес-службі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.