Події

16:45 10.01.2022

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

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У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

У Києві 10-12 січня на дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий), повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на Укргідрометцентр.

"Комунальні служби оброблятимуть території протиожеледними засобами. Для уникнення травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці", - зазначено в повідомленні.

Водіям рекомендується дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів рекомендується знижувати швидкість до мінімуму. Крім того, водіїв просять не забувати включати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі та не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Крім того, водіїв просять не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають дорожникам, евакуюють.

Пішоходам рекомендується ходити не поспішаючи, розслабивши ноги і трохи зігнувши в колінах та наступаючи на всю підошву. Рекомендується також не тримати руки в кишенях - це збільшує можливість не лише падіння, а й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку.

Пішоходів також просять бути уважними і на тротуарі - автомобіль може занести чи водій може вчасно не загальмувати, а також враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора.

Про необроблені ділянки й території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.

Теги: #погода #київ
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