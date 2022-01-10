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13:11 10.01.2022

НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

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НАТО допомагає Україні досягати критеріїв, необхідних для членства, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевняє, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації, а ухвалюватимуть рішення щодо членства союзники й Україна, і більше ніхто не має права нічого про це сказати.

Таку позицію він озвучив у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Комісії Україна-НАТО, яке відбудеться за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про те, чи не настав час для НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) як складової політики стримування стосовно РФ.

"Щодо членства. Ми підтвердили, що підтримуємо рішення, ухвалене на саміті в Бухаресті в 2008 році. Ми допомагаємо Україні просуватися на шляху до членства в НАТО за допомогою проведення реформ, досягнення стандартів НАТО. Ми чітко заявили, що ніколи не підемо на компроміс щодо права будь-якої держави в Європі обирати свій шлях. Тому фундаментально, щоб цей принцип жодним чином не було порушено, що означає, що це Україні та тридцяти союзникам по НАТО вирішувати, коли Україна готова до членства. Ніхто не має права нічого про це сказати", - сказав Столтенберг.

Генсек нагадав, що альянс продовжує надавати підтримку Україні – "політичну підтримку її територіальній цілісності та суверенітету, а також практичну допомогу".

"Це також чіткий сигнал щодо того, що Україна має право себе захищати", - додав Столтенберг.

Теги: #засідання #столтенберг #україна #нато
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