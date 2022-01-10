Події

12:16 10.01.2022

У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

1 хв читати
У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Правоохоронці в Києві викрили групу осіб, які підробляли свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що до зазначеної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду розміром від 4 до 6 тисяч грн", - зазначено в повідомленні.

Так, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів і приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам.

"Надалі відомості про нібито здійснену вакцинацію цих громадян інший учасник групи вносив в електронну систему eHealth для подальшого завантаження в Єдиний портал державних послуг "Дія", - додали в прокуратурі.

Наразі тривають обшуки в одній зі столичних лікарень і за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млн грн.

Теги: #сертифікати #covid_19 #підробка #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 10.01.2022
Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

Власниці харківського турагентства загрожує до 6 років ув'язнення за продаж підробленого результату ПЛР-тесту на COVID-19

19:12 09.01.2022
Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

18:28 09.01.2022
На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

На Столичному шосе у Голосіївському районі в ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали

16:58 09.01.2022
У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

У Львівському аеропорту викрили українку з підробленим хорватським паспортом

14:16 09.01.2022
Кількість хворих на коронавірус в Африці перевищила 10 млн

Кількість хворих на коронавірус в Африці перевищила 10 млн

14:28 08.01.2022
В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

В'їзд великогабаритного транспорту до Києва з 7-ї ранку неділі буде заборонено через очікуваний снігопад

14:17 08.01.2022
У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

У Деснянському районі Києва знайшли тіло іноземця з ножовими пораненнями

12:26 08.01.2022
Політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату відвідають Київ наступного тижня - Єрмак

Політичні радники лідерів країн-учасниць нормандського формату відвідають Київ наступного тижня - Єрмак

13:12 07.01.2022
Британські військові допомагають лікувати пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Лондона

Британські військові допомагають лікувати пацієнтів із COVID-19 у лікарнях Лондона

11:29 07.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 300 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

ОСТАННЄ

В Україні очікується похолодання, без істотних опадів

Україна й Австралія стоять пліч-о-пліч, щоб захищати спільні цінності та ідеали, - австралійський посол

Медики Нової Зеландії стурбовані наближенням спалаху "омікрону"

Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2021 р. відновився на 62% до рівня докризового 2019 р.

Порядок у Казахстані відновлено - Токаєв

Назарбаєв сам вирішив передати посаду голови Радбезу Казахстану Токаєву

В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 39 людей

Україна закликає новий уряд Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від РФ

Кількість загиблих співробітників поліції та військових у Казахстані зросла до 17 - влада

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА