У Києві викрили схему підробки свідоцтв про вакцинацію від COVID-19

Правоохоронці в Києві викрили групу осіб, які підробляли свідоцтва про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду, повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що до зазначеної групи осіб входили лікарі та працівники однієї з лікарень Києва, які організували протиправну схему з незаконної видачі міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 за грошову винагороду розміром від 4 до 6 тисяч грн", - зазначено в повідомленні.

Так, один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів і приймав від них замовлення, після чого передавав дані про замовників медичним працівникам.

"Надалі відомості про нібито здійснену вакцинацію цих громадян інший учасник групи вносив в електронну систему eHealth для подальшого завантаження в Єдиний портал державних послуг "Дія", - додали в прокуратурі.

Наразі тривають обшуки в одній зі столичних лікарень і за місцем проживання фігурантів. Під час обшуків вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, а також грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млн грн.