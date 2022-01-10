Події

11:19 10.01.2022

Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

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Глава Міноборони Швеції заявив про загрозу безпеці Європи з боку Росії

Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст заявив, що політика Росії становить загрозу для системи безпеки Європи, повідомляє в понеділок агентство Bloomberg.

"Росія загрожує структурі безпеки Європи", - наводить агентство слова міністра.

Він зазначив, що вимоги РФ у сфері безпеки прийняти не можна, і в цій ситуації не можна поступатися власним суверенітетом при ухваленні рішень у сфері національної безпеки.

МЗС Росії 17 грудня оприлюднило російський проект угоди щодо гарантій безпеки РФ і держав-членів НАТО. Вона складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, зокрема від приєднання України, провадження військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також від розміщення ракет середньої та меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

Як повідомлялося, переговори Росія-США відбудуться 10 січня в Женеві, Росія-НАТО - 12 січня і Росія-ОБСЄ - 13 січня в Брюсселі.

Теги: #рф #швеція #загроза
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