Події

11:09 10.01.2022

Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2021 р. відновився на 62% до рівня докризового 2019 р.

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Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за 2021 р. відновився на 62% до рівня докризового 2019 р.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за 2021 рік обслужив 9,433 млн пасажирів (з них 8,798 млн - пасажири регулярних рейсів, 635,2 тис. - нерегулярних), відновивши пасажиропотік на 62% до рівня 2019 року.

Як повідомляється на сайті підприємства, за 2021 рік аеропорт прийняв і відправив 75,8 тис. рейсів (з них 64,5 тис. – міжнародних і 11,3 тис. – внутрішніх), що становить 68,5% від показників 2019 року.

"У 2021 році пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" порівняно з 2020 роком відновився на 83%, або більше ніж на 4,2 млн пасажирів. Авіакомпанії та аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії та управляти кризовими ситуаціями. Незважаючи на активізацію штаму "омікрон", який змусив низку країн зачинити свої повітряні ворота, експерти вважають 2022 рік періодом відновлення авіаційного ринку. Зі свого боку ми як аеропорт у 2021 році зосередили свою увагу на залученні нових авіакомпаній і запуску нових напрямків і рейсів. Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них дев'ять авіакомпаній вийшли на ринок уперше, зі 117 наявних напрямків - 12 нових", - наводяться слова генерального директора "Борисполя" Олексія Дубревського.

Згідно з оприлюдненими даними на сайті, у 2021 році найбільше подорожан із Борисполя було в Туреччину - 24% і Єгипет - 18%. До десятка напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли Анталія, Шарм-еш-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара й Одеса. Сумарно частка мандрівників до цих країн становить склала 52%.

Обсяги обслуговуваного вантажу в 2021 році сягнули рекордних за останні чотири роки 45,67 тис. тонн, що на 8,7% більше за вантажопотік у 2019 році. Обсяги пошти становили 6,8 тис. тонн, або 69,5% від показників 2019 року.

"Вантажний сегмент залишається стабільним і показує позитивну динаміку зростання. Сьогодні карго-термінал аеропорту "Бориспіль" працює на межі пікової спроможності, тож у 2022 році ми плануємо розпочати будівництво нового вантажного термінала з пропускною спроможністю 120 тисяч тонн на рік. Реалізація цього проекту дасть нам змогу перетворитися на вантажний авіахаб за європейськими стандартами", - зазначив Дубревський.

У грудні 2021 року обсяги пасажиропотоку аеропорту становили 707,5 тис. пасажирів, було обслуговано 6,26 тис. рейсів, 5,4 тис. тонн вантажу і 644 тонни пошти.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" у 2020 році знизив пасажиропотік на 66,2% порівняно з 2019 роком – до 5,158 млн осіб.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є найбільшим в Україні з загальною площею близько 1 тис. га. Має дві злітно-посадкові смуги: одну завдовжки 4 тис. м, завширшки 60 м, другу - завдовжки 3,500 тис. м, завширшки 63 м. На його території розташовані чотири пасажирські термінали та поштово-вантажний комплекс.

Теги: #транспорт #бориспіль
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