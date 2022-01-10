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10:42 10.01.2022

Порядок у Казахстані відновлено - Токаєв

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Порядок у Казахстані відновлено - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про повне відновлення порядку в республіці.

"Повний порядок у Казахстані відновлено, загрози для безпеки країни відвернено, в рамках антитерористичної операції триває робота з виявлення осіб, які брали участь у злочинах", - заявив Токаєв у понеділок на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

За його словами, на сьогодні до органів поліції доставлено "близько 8 тис. осіб, і правоохоронні та спеціальні органи перевіряють їхню причетність до актів тероризму, вбивств, мародерства й інших злочинів".

Президент Казахстану повідомив, що під час антитерористичної операції "вилучено 116 одиниць зброї".

Він наголосив, що в Казахстані "всі державні органи працюють над тим, щоб повністю повернути країну до нормального життя".

Спроба державного перевороту в Казахстані координувалася з одного центру, про це свідчать синхронні дії призвідників, заявив Токаєв. "Ідеться про спробу державного перевороту. Тепер уже очевидно, що всі ці бойові дії координувалися з одного центру, ретельно спланована операція вступила у вирішальну фазу", - сказав Токаєв на позачерговій сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

"Про це свідчать синхронні напади на будівлі регіональної влади, правоохоронних органів, слідчі ізолятори, стратегічні об'єкти, банки, телевежу й телеканали. Захоплювалися аеропорти, перекривалися автомобільні дороги та залізниці, блокувалася робота швидкої допомоги та пожежників", - зазначив він.

За його словами, деструктивні сили неодноразово чинили спроби розхитати стабільність, учинити заворушення - відбувалося якесь тестування держави на її стабільність і міцність.

"Усі ці дії рішуче припинялися, але організатори не залишили своїх планів і перейшли до підготовки збройних виступів", - сказав Токаєв.

За його словами, організатори як привід використовували невдоволення населення в низці регіонів через зростання цін на автомобільний газ, відбулися мітинги.

Як сказав Токаєв, влада почула й виконала соціально-економічні та суспільно-політичні вимоги протестувальників - уряд пішов у відставку, ціни на автогаз було заморожено на колишньому рівні тощо. Але для організаторів агресії проти Казахстану це вже не мало значення, зазначив президент.

Теги: #токаєв #порядок #казахстан
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