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08:54 10.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 307 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 307 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок понеділка досягла 307 млн 141 тис. 630, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 488 тис. 597 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 60 млн 72 тис. 321 інфікованого COVID-19. Кількість летальних випадків становила 837 тис. 594.

Друге місце за кількістю заражених, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 35 млн 707 тис. 727, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 483 тис. 936.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 22 млн 529 тис. 183 особи, з них померло 620 тис. 251.

За інформацією порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок понеділка 706,4. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 573 особи, Індії - 346, Бразилії - 2 тис. 886.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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