Події

08:38 10.01.2022

Під Черніговом у ДТП постраждали 11 людей, серед них дитина

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Під Черніговом у ДТП постраждали 11 людей, серед них дитина

Під Черніговом у неділю ввечері на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ у результаті зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 людей, серед них дитина, всіх госпіталізували, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"9 січня близько 21:30 поблизу с. Городище Ніжинського району на автодорозі М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ у результаті зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.), які з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів", - сказано у повідомленні.

Для деблокування постраждалих залучалося 9 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

 

 

Теги: #чернігівська_область #дтп #постраждалі
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