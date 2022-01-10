Події

07:11 10.01.2022

Літак з українцями прибув із Казахстану до аеропорту "Бориспіль"

1 хв читати
Літак з українцями прибув із Казахстану до аеропорту "Бориспіль"

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" із Нур-Султана (Казахстан) прибув рейсовий літак, на борту якого перебувають українці, а також громадяни Казахстану, передає "Суспільне".

За інформацією видання, один із пасажирів на ім'я Тамірлан розповів, що він мав вилетіти ще 6 січня, але рейс перенесли. За його словами, у Нур-Султані останніми днями все було спокійно, а ситуацію роздмухали.

"Не треба було обрубати інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалася зайва паніка… У нас завжди багато поліції в місті, охорони. Не було в місті жодного мародерства. Усі живуть тихим звичним життям", - сказав він.

При цьому пасажир зазначив, що в Алмати справді велися бої, і люди не можуть звідти вилетіти.

 

 

 

Теги: #прибуття #громадяни #казахстан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:58 10.01.2022
Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

Кількість затриманих під час заворушень у Казахстані наближається до 8 тис. осіб

07:18 10.01.2022
МЗС Киргизстану повідомило про евакуацію 14 громадян країни з Казахстану

МЗС Киргизстану повідомило про евакуацію 14 громадян країни з Казахстану

19:42 09.01.2022
Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

19:18 09.01.2022
Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

19:12 09.01.2022
Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

15:55 09.01.2022
Оперативна група штабу ОДКБ направлена в Казахстан

Оперативна група штабу ОДКБ направлена в Казахстан

15:16 09.01.2022
Президент Киргизії запропонував дочекатися результатів розслідування щодо затриманих у Казахстані

Президент Киргизії запропонував дочекатися результатів розслідування щодо затриманих у Казахстані

15:09 09.01.2022
Жертвами заворушень у Казахстані стали 164 людини

Жертвами заворушень у Казахстані стали 164 людини

11:45 09.01.2022
Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення понад півтори сотні військових унаслідок заворушень

Влада Казахстану повідомила про загибель двох і поранення понад півтори сотні військових унаслідок заворушень

11:35 09.01.2022
Охорона низки стратегічних об'єктів Казахстану передана миротворцям ОДКБ

Охорона низки стратегічних об'єктів Казахстану передана миротворцям ОДКБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

Літак із 33 українцями, який вилетів з Казахстану, незабаром приземлиться в Києві

Українці не постраждали під час масових заходів у Казахстані, посольство надає допомогу тим, хто не може залишити країну

Із казахської столиці в Україну вилетів пасажирський літак

ОСТАННЄ

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 307 млн

Під Черніговом у ДТП постраждали 11 людей, серед них дитина

В Україні за добу виявили 1 969 нових випадків захворювання СOVID-19, одужали 3 517 осіб, 86 померли

У Греції заборонять відвідувати закриті приміщення громадянам, які не отримали третій укол вакцини від COVID-19

Засідання комісії НАТО-Україна відбудеться в понеділок

Блінкен назвав два шляхи вирішення російсько-українського конфлікту

Притула має намір у 2022 році зареєструвати нову політичну партію

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, поранено українського військового

10 січня: Яке сьогодні свято

Столтенберг вважає можливими компроміси з РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА