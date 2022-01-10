Літак з українцями прибув із Казахстану до аеропорту "Бориспіль"

До міжнародного аеропорту "Бориспіль" із Нур-Султана (Казахстан) прибув рейсовий літак, на борту якого перебувають українці, а також громадяни Казахстану, передає "Суспільне".

За інформацією видання, один із пасажирів на ім'я Тамірлан розповів, що він мав вилетіти ще 6 січня, але рейс перенесли. За його словами, у Нур-Султані останніми днями все було спокійно, а ситуацію роздмухали.

"Не треба було обрубати інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалася зайва паніка… У нас завжди багато поліції в місті, охорони. Не було в місті жодного мародерства. Усі живуть тихим звичним життям", - сказав він.

При цьому пасажир зазначив, що в Алмати справді велися бої, і люди не можуть звідти вилетіти.